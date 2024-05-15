الـ«كاف» يشيد بـ«المارد الأحمر» قبل النهائي: ملك أفريقيا لا يعرف سوى الذهب

أشاد الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، بفريق النادى الأهلى المصرى وتحدث عن رحلته نحو نهائى دوري أبطال أفريقيا الخامس على التوالى.

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على نظيره الترجى التونسى فى ذهاب النهائى يوم «السبت» 18 مايو الجارى، قبل استضافته فى القاهرة السبت التالى 25 من الشهر ذاته.

وكتب الـ«كاف» عن النادى الأهلى، أن حامل لقب أبطال أفريقيا يقترب من توسيع سجله التاريخى وهيمنته كملك لكرة القدم الأفريقية بمواجهة الترجى، مُشيرًا إلى أن الأحمر هو المُرشح الأبرز للفوز باللقب، خاصة أنه النهائى الخامس له على التوالى ويقترب من حصد الميدالية الذهبية الثانية عشر.

وأشاد الـ«كاف»، بالسجل الدفاعى المُثير للإعجاب كونه أحد أفضل الفرق دفاعيًا، وأن البطل المصرى أظهر انضباطه في البطولة.