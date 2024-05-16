اليوم.. مبارتان فى ختام مباريات الأسبوع الـ23 بالدورى الممتاز «دورىNile»

تختتم اليوم «الخميس» منافسات الأسبوع الـ«23» من الدورى الممتاز«دورىNile»، بمباراتين قيما بين فريق البنك الأهلى أمام نظيره فريق المصري البورسعيدى، ويلتقى الفريق البترولى إنبى مع نظيره فريق مودرن فيوتشر.

المصرى يستضيف البنك الأهلى

فى تمام السابعة مساء اليوم «الخميس»، وعلى ستاد برج العرب، يلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى، فى ختام منافسات الأسبوع ال23 من عمر الدورى المصرى، في مواجهة غاية في القوة والأهمية بين أهل القمة والقاع.

ويسعى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى على ماهر، للفوز باللقاء لمواصلة العروض والنتائج القوية، حيث يأتى المصرى فى المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 37 نقطة، قيما يخطط يحاول فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى للفوز من أجل الهروب من منطقة الخطر، حيث يأتى فى المركز الـ14 برصيد 19 نقطة .

إنبي يواجه مودرن فيوتشر

وفى السابعة مساءًا، وعلى ملعب استاد بتروسبورت، يحل فريق مودرن فيوتشر تحت قيادة فنية جديدة للكابتن طلعت يوسف، الذى تولى مهمة فيوتشر خلفا لتامر مصطفى، ضيفا على نظيره البترولى فريق إنبى، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى المصرى ويسعى الفريقان لخطف النقاط الثلاث لتحسين َوضعهما فى جدول الدوري، حيث يأتى انبى فى المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يأتى فريق مودرن فيوتشر فى المركز الـ11 برصيد 27 نقطة .