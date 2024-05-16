حسام المندوه ينفى طرح تذاكر جديدة لنهائى الكونفدرالية

نفى أمين صندوق نادى الزمالك حسام المندوه، طرح تذاكر جديدة لمباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان، والمحدد لها الثامنة مساء «الأحد» المقبل بتوقيت القاهرة، فى لقاء عودة نهائى الكونفدرالية على ملعباستاد القاهرة الدولى، مؤكدا حل أزمة الدعوات مع الـ«كاف».

وقال المندوه فى تصريحات إعلامية، إن المدير الفنى لفريق نادى لزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، مستمر لآخر الموسم بعيدا عن حصد الكونفدرالية أم لا.

وفى سياق آخر، اطمأن الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على جاهزية لاعب وسط الفريق نبيل عماد «دونجا» والحالة البدنية الخاصة به، بعد تعرضة لاجهاد عضلى خلال المواجهة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربى، ومنح المدرب جوميز تعليمات فنية خاصة للاعب دونجا، وتحدث معه فى بعض النقاط الخاصة بمركزه.

وكان «دونجا»، قد شارك فى التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس «الأربعاء» بشكل طبيعي، سواء الجزء البدنى أو الفقرة الفنية والخططية استعداداً للمواجهة المقبلة، بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.