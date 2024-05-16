الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA» ترفع العقوبات على تونس

رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، العقوبات التى كانت قد فرضتها على تونس قبل أسبوعين وأدّت إلى اضطرابات فى البلاد نتيجة لتلك العقوبات.

وقالت «WADA»، والتى تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها إنها تلقّت تأكيداً بأن مرسوماً حكومياً مطلوباً قد دخل حيز التنفيذ، وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات نجحت فى تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال، من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.

وكانت الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية بسبب «عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانونى».

وكانت تونس، قد مُنعت من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، كما تم تغليق رفع العلم التونسى فى الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ووعدت وزارة الشباب والرياضة التونسية باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أمر فى 11 مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، غداة حجب العلم التونسى امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.

ووُضع رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطى على ذمة تحقيق قضائى، كما استدعى سبعة مسؤولين آخرين للمثول أمام نيابة بنعروس جنوب تونس.