برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية قوية وحاسمة للدفاع عن حقوق الفلسطينين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، جاءت حاسمة وقوية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين في الحرب غير الإنسانية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينين، قائلا: «مصر الداعم الاول للقضية الفلسطينية ولن نقبل بالتهجير على حساب تصفية القضية».

واضاف الجبلاوي: أن انعقاد القمة العربية جاءت في توقيت هام وتاريخي نظرًا للأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى مشاركة قادة وزعماء العرب بالقمة يؤكد توحيد الجهود نحو توحيد المواقف، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي حول اضاءة مصر شعلة السلام في المنطقة وتحملها الكثير من اجل ذلك.

وأفاد عضو مجلس النواب أن مصر طرقت جميع الأبواب من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعنت نحو المفاوضات بل يمضي قدما نحو العمليات العسكرية للسيطرة ايضا علي رفح الفلسطينية مما يعرض حياة ما يقرب من مليون ونصف للهلاك، مشددًا إنه لا بديل عن حل الدولتين ووقف إطلاق النار فورًا، مطالبا من منظمات المجتمع الدولي التدخل الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار.