تعرف على تطورات إصابة تريزيجيه وموقفه من معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

من أجل الاستعداد لخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، تواصل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم مع جناح فريق طرابزون سبور التركي محمود حسن تريزيجيه، لمعرفة موقفه من اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى للمعسكر المقبل، والذى سينطلق يوم 28 مايو المقبل، من أجل الاستعداد لخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واطمأن الجهاز الفنى لمنتخب «الفراعنة» بإمكانية لحاق محمود حسن تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر ومواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، وأنه سيكون فى حالة جيدة خلال الأيام الحالية، وسيشارك مع طرابزون سبور التركى خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، بالإعلان عن قائمة «الفراعنة» لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عقب مباراة الأهلى والترجى التونسى، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 25 مايو الجاري، على أن تكون انتهت مباريات القطبين قبل توقف الدوري وانتهاء المسابقات الإفريقية.