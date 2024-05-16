تحديد موعد استئناف مباريات الدورى البرازيلى بعد إيقافه بسبب الفيضانات

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن موعد استئناف مسابقة الدورى البرازيلى بعد إيقافه للمرة الثانية، بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد فى الأيام الماضية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم إيدنالدو رودريجز، في بيان له، إنه تحدد يوم 28 مايو الجارى لاستئناف مباريات الدورى، بعد إيقافه فى وقت سابق بسبب الفيضانات التى تعرضت لها البلاد.

كان الاتحاد البرازيلى، قد قرر تعليق منافسات الدورى، جراء الفيضانات التى ضربت جنوب البلاد، والتى كانت قد تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصَا وتضرر مئات الآلاف.

وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي، على إيقاف مباريات جميع أندية الدورى حتى 27 مايو الجارى، وذلك بعد تقدم 15 فريقًا من أصل 20 فى الدورى البرازيلى، طلبًا بإيقاف المنافسة بسبب الكارثة الطبيعية، ويسري قرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، على مباريات الدورى فقط، فيما تقام باقى البطولات في مواعيدها المحددة سابقًا.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن لاعب منتخب البرازيل دييجو كوستا، أنقذ العديد من ضحايا الفيضانات، بعدما حمل العديد من المواطنين ونقلهم عبر سيارته إلى مكان آمن.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن دييجو كوستا، كان يقوم باستقبال العديد من المواطنين فى منزله، حتى يتم الانتهاء من تلك الفيضانات، حيث تواصلت الصحيفة مع أحد أصدقاء اللاعب الذي أكد: إنها المرة الأولى فى حياتى التى يصعب علىّ فيها التواصل معه، لكن لا بأس، لأنه منغمس فى جهود الإنقاذ.