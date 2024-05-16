النائب عصام خليل: الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر في القمة العربية بالبحرين

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الدورة “33” للقمة العربية، التي عقدت في المنامة، اليوم الخميس، بمملكة البحرين .

وأكد الحزب: أن كلمة الرئيس السيسي “جسدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ومساعيها الدؤوبة لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة.”

ووجه حزب المصريين الأحرار تحية تقدير وأعتزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على مواقفة وكلمته القوية والمؤثرة في القمة العربية، والتي عبرت عن مشاعر الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ورفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف، وفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحصار الظالم والقصف المدمر، كما أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.”

وتابع :”إنّ حزب المصريين الأحرار يؤكد تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، ومساعيه الدؤوبة لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة؛ كما يدعو الحزب جميع الدول العربية إلى توحيد الصفوف والعمل الجاد من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”

وفي ختام البيان، قال حزب المصريين الأحرار: “إنّ جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل داعماً قوياً للقضية الفلسطينية، ولن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.”