“كلاسيكو” الترجى والأهلى.. وصدام متجدد على زعامة إفريقيا

أنهى فريقا الترجى التونسى والأهلى المصرى اليوم “الجمعة”، تحضيراتهما النهائية استعدادا لموقعة الذهاب لنهائى دورى أبطال إفريقيا، غدا “السبت” فى ملعب رادس الأولمبى فى تونس.

ولا تبدو مواجهة الترجى، الملقب بفريق “غول إفريقيا” والنادى الأهلى المعروف بـ”فريق القرن”، مجرد مباراة كروية فى سياق المسابقات الإفريقية للأندية، لكنها تحولت إلى مواجهة كلاسيكية أو “كلاسيكو إفريقى” تخفى صراعا متجددا على زعامة الكرة فى القارة السمراء وتجمع إثنين من أكثر الأندية حضورا في الواجهة ومراهنة على الألقاب.

كما تعد مباراة “فريق باب سويقة” وفريق “القلعة الحمراء”، المواجهة الأكثر تكرارا فى مسابقة دورى أبطال إفريقيا، ذلك لأن الفريقين التقيا فى 22 مباراة بالتمام والكمال منذ أول مواجهة بينهما في نسخة موسم 1989ـ 1990، فضلا عن مواجهتين أخريين فى كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال مشاركتهما فى دور المجموعات لنسخة المسابقة لسنة 2015.

وعند انطلاق مباراة ذهاب نهائى دورى الأبطال غدًا “السبت”، سيصطدم الفريقان وجها لوجه للمرة الثالثة فى المشهد الختامى للبطولة، وذلك بعد أن التقيا فى مناسبتين سابقتين فى الدور النهائى، الأولى في نسخة 2012، وتوج فريق القرن باللقب بعد التعادل فى القاهرة (1 ـ 1) ثم الفوز فى تونس (2 ـ 1)، والثانية فى 2018 عندما قلب الترجى التونسى الطاولة على منافسه، وحقق الفوز (3 ـ 0) إيابا في رادس بعد أن خسر مواجهة الذهاب فى الاسكندرية (3 ـ1).

ويطمح فريق الترجى التونسى، لإحراز اللقب الخامس فى تاريخه بدورى أبطال إفريقيا، والأول منذ 2019، وذلك عندما يدخل مواجهة الذهاب متسلحا بتشكيلة فرضت سيطرتها على أدوار خروج المغلوب بتحقيق نتائج لافتة فى ربع النهائى ونصف النهائى.

أما فريق الأهلى المصرى فيملك الرقم القياسي فى عدد التتويجات باللقب برصيد 11 لقبا وذلك سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2023.

وخسر الأهلى المباراة النهائية 5 مرات، علما أن فريق القرن يحمل الرقم القياسى فى عدد الوصول للدور النهائي بصفة متتالية، وذلك بالوصول إلى النهائى 5 مرات على التوالى وذلك أعوام 2020 و2021 و2022 و2023 والنسخة الحالية.

وفى المواجهات المباشرة بين الترجى والأهلى فى دورى الأبطال، فتبدو سيطرة فريق “المارد الأحمر” واضحة، وذلك بفوزه فى 10 مناسبات مقابل فوز الترجى فى 4 مباريات فى حين حسم التعادل 8 مباريات، كما يملك الأهلى أسبقية معنوية على حساب الترجى التونسى كونه حقق الفوز فى آخر 4 مباريات جمعت الفريقين سواء فى القاهرة أو فى تونس وآخرها العام الماضى فى نصف النهائى.