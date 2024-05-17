بعد تزايد الحوادث التى تتعرض لها الفتيات .. القومى للمرأة يشكر النيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة التصدى لمجرمى الاعتداءات

أصدر المجلس القومى للمرأة بيانا عاجلا للتعليق على الحوادث التي تتعرض لها الفتيات من سائقى السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية أكد فيه أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ولا تتهاون فى أى حق من حقوقها.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات.

و يؤكد المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.

وأوصى البيان ب 9 مقترحات أبرزها إضافة خاصية الاستغاثة داخل تطبيقات الشركات للإبلاغ عن أى خطر .

و توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.وتفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات، وتكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.