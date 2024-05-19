” سويلم”: قيام مسئولى الرى بمتابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعا لمتابعة موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصي الإحتياجات وتم خلال الإجتماع عرض الموقف المائى الحالي بالمحافظات ، وإستعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات ، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع ، وخطة هيئة الصرف لتطهير المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى ، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات ، وعرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، والموقف التنفيذي لأعمال إحلال البوابات .

وقد وجه سويلم بقيام رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمتابعة موقف التطهيرات على الطبيعة بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى والصرف بنطاق الإدارة المركزية ، واستيفاء وتدقيق بيانات منظومة تطهيرات الترع والتي تم إنشائها لمتابعة موقف عمليات التطهيرات بالادارات العامة للري ، والتأكيد على قيام مسئولى الرى بمتابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ، ومتابعة موقف قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية في التوقيت الملائم وبالكمية المناسبة .

وشدد على أن موقف الإستعداد والجاهزية بكل إدارة وعدد الشكاوى خلال موسم اقصي الاحتياجات يعد أحد الادوات الهامة لتقييم أداء العاملين بالادارات المختلفة ، وانعكاس ذلك على الحوافز والترقيات كما وجه سويلم بقيام رؤساء المصالح والهيئات بمراجعة موقف أعمال التشفيل الذاتي التى تقوم بها الإدارات التابعة لسيادتهم ، والتأكد من جودة التنفيذ قبل صرف أى مستحقات مالية عن هذه الأعمال ووجه سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بمواصلة الإجراءات المتبعة فى تقييم ومتابعة كافة المشروعات الجارية ، مع تكثيف المرور على الطبيعة من مسئولى التفتيش الفني للتأكد من تنفيذ وتلافي أى ملاحظات يرصدها مسئولى التفتيش، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث موقف النموذج الرياضي الخاص بسيناريوهات الري والتأثير على مياه المصارف كماً ونوعاً بالزمامات التى تخدمها مصارف شرق ووسط وغرب الدلتا والمستخدمة حاليا بالميزان المائي للمشروعات القومية (المحسمة – بحر البقر – الحمام) .