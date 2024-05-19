بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية فى الدورى الممتاز “دورىNile”

حسم فريق بيراميدز لصالحه نتيجة لقاءه أمام نظيرة فريق على نظيره الإسماعيلى، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية مساء اليوم “الأحد”، في الجولة الـ 24 من الدوري المصرى الممتاز “دورىNile”.

سجل مصطفى فتحي هدف التقدم لفريق بيراميدز فى الدقيقة 54 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله رمضان صبحى الهدف الثانى فى الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يرفع الفريق السماوى رصيده للنقطة 50، متصدر بلا منازع ترتيب الدورى الممتاز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 ويأتى فى المركز الثانى عشر.

ومن المقرر أن يواجه فريق بيراميدز في الجولة الـ 25 من المسابقة نظيره الجونة يوم 27 مايو الجارى، فيما سيلتقى الإسماعيلى مع نظيره البنك الأهلى يوم 26 من الشهر ذاته.