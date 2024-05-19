الزمالك يتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية

توج فريق نادى الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الإفريقى “الكونفيدرالية”، وذلك بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى 1-0، في المباراة التى أقيمت فى الثامنة مساء اليوم “الأحد”، بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.

وأحرز لاعب الزمالك أحمد حمدى هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز فريق نادى نهضة بركان 2-1 على أرضية ملعب بركان البلدى بالمغرب.

وجاء تتويج فريق نادى الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بمجموع المباراتين 2-2، وتم احتساب قاعد الهدف بهدفين خارج الأرض.