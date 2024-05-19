رجال على قدر المسؤولية.. شباب النواب تهنئ مجلس إدارة الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفيدرالية للمرة الثانية

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك بمناسبة حصوله علي بطولة الكونفيدرالية الافريقية بعد فوزه علي نادي نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس لجنة الشباب في برقية التهنئة التي أرسلها الي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة: أتقدم باسمي واسم جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بإسمي آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبيه ولجماهيره العريقة بمناسبة التتويج ببطولة الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

وتابع: وأود في هذا الصدد أن أشيد بالمستوى العالي الذي اتسم به أداء لاعبي نادي الزمالك طوال فترة المسابقة الأفريقية حيث كانوا على قدر المسؤولية وخاضوا منافسة قوية مع جميع فرق الاندية الأفريقية ولم يخذلوا جماهيرهم العريضة الذين سعدوا بحصول ناديهم الملكي على تلك البطولة الغالية.

واختتم برقيته: خالص تمنياتي القلبية لناديكم العريق بمزيد من البطولات والإنجازات الرياضية لرفعة اسم النادي وإسعاد جماهيره العريقة في كافة البطولات المحلية والقارية والدولية.