النادى الاهلى يهنئ الزمالك بتتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية 

هنأ النادى الأهلى عبر الحساب الرسمى له على منصة «إكس»، نادى الزمالك، وذلك بمناسبة تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد، فى إياب نهائى البطولة، بعدما خسر ذهابا بهدفين لهدف مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكتب الحساب الرسمي لنادى الأهلى، مساء اليوم “الأحد”: «خالص التهانى القلبية لمجلس إدارة نادى الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية».

ويعد هذا اللقب هو الثانى للزمالك فى تاريخه، بعدما كان قد حقق أول ألقابه عام 2019 على حساب نفس المنافس نهضة بركانالمغربى.