.. واتحاد الكرة المصرى يهنئ فريق الزمالك بتتويجه بطلا للكونفدرالية الإفريقية

هنأ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى لكرة القدم، نادى الزمالك ومجلس إدارته بتتويج فريق الكرة بطلاً لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد تمكن من الفوز على نظيره فريق نهضة بركان، بهدف دون رد فى إياب نهائى البطولة، بعدما خسر ذهابا بهدفين لهدف مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وأعرب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن خالص تهانيه للزمالك وتمنياته لجميع الأندية المصرية بالتوفيق.