تعرف على مكافأة الزمالك بعد حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية

نجح فريق نادى الزمالك فى التتويج بلقب الكونفدرالية، بفوز ثمين بهدف نظيف أمام الفريق المغربى، بعد الخسارة فى لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 1-2، بفضل قاعدة تسجيل الأهداف في أرض الخصم.

وبهذا الفوز، يضاعف الفارس الأبيض عدد بطولاته في الكونفدرالية وأصبح أول فريق مصري يفوز باللقب مرتين، متخطيا فريق النادى الاهلى الذى حصد اللقب مرة واحدة.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار، قيمة الكأس، فيما سيتم منح فريق نهضة بركان الوصيف مليون دولار.

وكان لاعب فريق الزمالك أحمد حمدى، قد ساهم فى فوز الزمالك بالبطولة، بعد أن تمكن من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وحافظ الفارس المصرى على تقدمه ولم يستقبل أى هدف ليحصد اللقب الأفريقى الغالى.