” النقل” تواصل حملة “سلامتك تهمنا “لتوعية الركاب من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية 

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان ” سلامتك تهمنا ” وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة

ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لارواح المواطنين واتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات واضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي اصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

كما اشار البيان الى ان السكة الحديد ملكية عامة للشعب وان مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب اضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية