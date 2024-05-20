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وزارة العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في سوهاج

كتب محمد مختار
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نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأسبابها وكيفية مواجهتها ، بالتعاون مع اتحاد شباب سوهاج ، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ، وذلك بقاعة التدريب بمركز التدريب المهني بسوهاج التابع للمديرية ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، حيث جرى خلال فعاليات الندوة عرض دور وزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل حقيقية للخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وآخرها فرص العمل المتاحة حالياً لعمال الزراعة باليونان داعياً الشباب الراغب في العمل في الخارج إلي تسجيل بياناتهم على الصفحة الرسمية لوزارة العمل في بيانات الراغبين بالعمل في الخارج ، ومتابعة ما يتم الإعلان عنه ونشره في الصفحة الرسمية لوزارة العمل المصرية ، كذلك تم الإشارة إلي انشاء الوزارة لوحدة توجيه ما قبل المغادرة الموجودة بمدينة نصر والتي تعمل على توعية وتوجيه وتقديم الدعم والمشورة للشباب قبل السفر للخارج ، كذلك اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية لضمان الوضع القانوني السليم للعمالة المصرية في المملكة ، والتطرق إلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والمرخص لها من وزارة العمل والتي تعمل تحت إشراف الوزارة ومتابعتها للتأكد من مصداقية فرص العمل المعروضة وضمان سفر العمال للخارج وفق الضوابط القانونية التي تضمن لهم كافة حقوقهم .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف ندوات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باعتبارها خطراً يهدد حياة المواطنين المهاجرين بطرق غير قانونية ، وما تقدمه الدولة المصرية وأجهزتها الحكومية لمواجهة تلك الظاهرة واسبابها ، وأضاف مدير المديرية أنه تمت الإشارة إلى برامج التدريب المهني المجانية التي توفرها المديرية في مراكز التدريب الثابتة الثلاثة الموجودة في سوهاج والكوثر وطهطا ، وحدات التدريب المتنقلة الموجودة في جرجا علي مهن الخياطة والتفصيل والسباكة والكهرباء ، ووحدة التدريب المتنقلة الخاصة بالتبريد والتكييف واستخدام الوسائط الحديثة في التبريد والتي استلمتها المديرية يوم عيد العمال في إطلاق الوزير حسن شحاتة للوحدات التدريبية الجديدة والتي سيبدأ التدريب عليها خلال الأيام المقبلة ، كما اكد أسامة عبدالرحمن مدرب جهاز تنمية المشروعات على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للشباب لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال مبديا استعداد الجهاز لتنفيذ دورات تدريبية مجانية في دراسات الجدوي، وابدأ مشروعك وغيرها من التدريبات للشباب والفتيات بالتعاون مع مديرية العمل بسوهاج واتحاد الشباب .

وأشار مدير المديرية إلى أن الفعاليات تضمنت ايضاً محاضرة قدمها أحمد هاشم رئيس اتحاد شباب سوهاج ، تطرق فيها إلى دور الاتحاد في التوعية بالقضايا التي تهم الشباب ومن ضمنها الهجرة غير الشرعية والتي شهدت حضور مكثف من أعضاء الاتحاد وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين حرصاً على عدم تعرض الشباب لوسائل النصب في السفر للخارج وفي توفير فرص عمل ، مثمنا دور الوزارة في تقديم خدماتها للشباب بشكل لائق وأن الاتحاد سيقوم بتنفيذ عدد من الندوات في شتى أنحاء المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل ، كما جرى الاستماع لكافة استفسارات الحضور والتي شملت دور المديرية في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين و استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة باعتبارها شهادة معتمدة تسمح بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وكافة الأوراق و تؤهل لسوق العمل الداخلي والخارجي ، وكيفية التقدم بشكاوى تخص علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، تطبيق الحد الأدنى للأجور ، واستيفاء إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت ، كما جرى التطرق لمراكز التدريب الخاصة وكيفية حصولها على ترخيص لمزاولة نشاط التدريب ومشروع مهني 2030 ، والإجابة على كافة الاستفسارات من مدير المديرية ، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق ، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج والمختصين بالرعاية .

محمد مختار
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