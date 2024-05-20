سويلم  : “إسبوع القاهرة للمياه” فرصة لعقد حوار بناء بين وزراء المياه بالدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط

على هامش “المنتدى العالمي العاشر للمياه” والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .. إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتورة سيليست ساولو أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO .

وقد أشاد الدكتور سويلم خلال اللقاء بالدور الهام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في دعم مبادرة AWARe ، وأيضاً دور المنظمة فى صياغة رسائل الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذى عُقد ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” فى مارس ٢٠٢٣ ، مشيراً لحرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من النجاحات فى دمج المياه فى أجندة العمل المناخى العالمى وهو ما سيكون للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية دور بارز فى تحقيقه من خلال الدعم الفنى لهذه المجهودات .

وفيما يخص التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ .. فقد أشار الدكتور سويلم لإستعداد مصر الدائم للتعاون مع كافة الجهات لتعزيز قدرة الدول على التعامل مع تغير المناخ خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث تحرص مصر على تقديم مقترح مشروعات للأمكاو في مجال التكيف ، وتقديم مصر للتدريب اللازم في مجال المناخ من خلال “المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ” .

وأشار سويلم لتعاون الوزارة مع مركز التدريب الإقليمي للأرصاد الجوية خاصة في ظل حاجة الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها في مجال أنظمة الإنذار المبكر من خلال إنشاء هذه الأنظمة وتدريب المتخصصين على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة ، مشيراً لدور مبادرة AWARe في توفير الدعم اللازم في هذا المجال .

وفى ضوء أستضافة مصر خلال شهر إكتوبر المقبل لكل من “إسبوع القاهرة السابع للمياه” و “إسبوع المياه الأفريقي” و “المؤتمر الهيدرولوجي الأفريقي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية” .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الفعاليات في عقد حوار بناء بين وزراء المياه بالدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط لتقديم أفكار ومقترحات هامة لتمويل مشروعات المياه والمناخ بالدول الإفريقية .