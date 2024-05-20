التعادل السلبى يحسم لقاء المصرى البورسعيدى أمام الفريق البترولى إنبى فى “دورىNile”

انتهت منذ قليل، مباراة فريق المصرى البورسعيدى ونظيره فريق إنبى بالتعادل السلبى أمام ضيفه إنبي فى اللقاء الذى جمعهما اليوم “الإثنين”، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى الممتاز.

وحقق بذلك فريق النادى المصرى البورسعيدى تعادله الخامس، فى بطولة الدورى هذا الموسم، ليكسر سلسلة هزائمه في المباراتين الماضيتين أمام بيراميدز والبنك الأهلى.

وبهذه النتيجة، يرفع الفريق البورسعيدى رصيده إلى 38 نقطة من 23 مباراة ويأتى فى المركز الثانى.

أما الفريق البترولى إنبى فقد تعادل للمرة السادسة في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز السابع.