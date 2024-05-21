على معلول يعود لتونس بعد جراحة ناجحة لوتر أكيلس فى القاهرة

استعد ظهير أيسر فريق النادى الأهلى على معلول، للسفر إلى تونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل قضاء عدة أيام مع عائلته هناك.

وكان التونسى على معلول، قد أجرى عملية جراحة ناجحة فى «وتر أكيلس» أمس «الاثنين»، بعد إصابته خلال مباراة الترجى الرياضى التونسى، ضمن ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم «السبت» الماضى.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن ظهير أيسر النادى الأهلى على معلول، قرر السفر إلى تونس لقضاء إجازة لمدة أيام وبعدها يبدأ التعافى من جراحة وتر أكيلس التى أجراها أمس، على أن يعود معلول من تونس، بعد قضائه إجازته إلى القاهرة مرة أخرى، من أجل بداية التأهيل من الإصابة فى وتر أكيلس.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن التونسى على معلول سوف يغيب عن صفوف النادى الأهلى لمدة 5 أشهر وربما أقل، بسبب الإصابة فى وتر أكيلس، فيما يستعد النادى الأهلى، لمواجهة الترجى الرياضى التونس، يوم «السبت» المقبل فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.