تعرف على موعد عودة لاعب الأبيض محمود «الونش» من الإصابة

كشف طبيب فريق نادى الزمالك الدكتور محمد أسامة، عن موعد عودة مدافع الفريق محمود حمدى الونش، من الإصابة التي تعرض لها فى الفترة الماضية، على مستوى الرباط الصليبى.

وقال الدكتور محمد أسامة، في تصريحات إعلامية، أن مدافع نادي الزمالك محمود حمدى الونش، أنهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلى من الإصابة فى الرباط الصليبى.

وأوضح طبيب نادى الزمالك، أن محمود الونش بدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى والعلاجى، ويحتاج إلى من 4 إلى 5 أشهر من أجل العودة لتدريبات القلعة البيضاء.

وكان محمود حمدي الونش، قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال تدريبات نادى الزمالك، في الفترة الماضية، فيما يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق مودرن فيوتشر، يوم «الخميس» المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويذكر أن نادى الزمالك، قد حصد لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، «الأحد» الماضى بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف نظيف فى لقاء الإياب، عقب الخسارة فى الذهاب بهدفين لهدف فى مباراته الأولى فى المغرب.