مشروعات البرلمان تطالب بسرعة إنجاز التعديلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة

طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بسرعة إجراء التعديلات علي قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ، ووأن يتضمن الجزء الخاص الحرف اليدوية والتراثية ، علي أن تأتي التعديلات بعد عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك خلال إجتما لجنة المشروعات الصغيرة لمناقشة طلب إحاطة بشان الحرف اليدوية والتراثية.

وطالب “مرعي” لحين إطلاق الأستراتيجية الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية أن يتم عمل مبادرات خاصة في ذلك

فيما قال الدكتور رافت عباس، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أنه هناك العديد من المبادرات لدعم الحرف اليدوية ولكن ليس هناك رؤية موحدة لذلك وهو ما نرغب به بإطلاق الإستراتيجية في شهر أغسطس

وأشار “عباس” أن هناك العديد من المعوقات التي ظهرت في المرحلة التحليلية للتشريعات والتي لا تتكامل مع الحرف اليدوية والتراثية مثل القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يشترط أن يكون هناك مكان، في حين ان الحرف اليدوية تكون في المنزل مقترحاً ان يكون هناك باب خاص في التعديلات بالحرف اليدوية وهناك دول كثيرة مثل الأردن لديها ذلك

وأكد د. رأفت عباس أن هناك منحة من أسبانيا بـ 200 ألف يورو للجهاز ولكن مخصصة للحرف اليدوية وبالتحديد حرفتين مشيراً غلي ان دور الشركاء مهم معظم الانجازات التي تم طرحها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأشار “عباس” أنه تم إطلاق مسابقة في الجامعات المصرية خاصة بالحرف اليدوية والتراثية وان بعض طلبة الجامعات تحولوا الحرفيين يتولي “صنعة”، كما أصبح لدينا مواصفة قياسية للمنتجات الفخارية في مصر عبر الهيئة العامة للمواصفات والجودة