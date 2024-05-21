نائبة التجمع تتقدم بطلب إحاطة بشأن تجاهل المحافظة رصف مدخل قرية طه شبرا بمركز قويسنا

تقدمت النائبة سلمى مراد، عصو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، بشأن عدم قيام محافظة المنوفية برصف مدخل قرية طه شبرا _ مركز قويسنا _ محافظة المنوفية.

وقالت النائبة في طلبها: إنه رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، وحيث أنه طريق حيوى يخدم قريتي طه شبرا وميت العز _ مركز قويسنا وبه حفر ومطبات كثيرة وحالته سيئة جدًا، الأمر الذى معه يؤدى إلى حالة من عدم الرضى بين الأهالي لتأخر رصف الطريق المشار إليه.

كذلك رصف مدخل قرية منشأة دملو مركز قويسنا من ناحية ترعة الساحل والمتفرع من طريق بنها ميت برة زفتى وهو يتبع (محافظة القليوبية) حيث أنه طريق فرعى وبه حفر ومطبات كبيرة وغير ممهد، للأسف الشديد.