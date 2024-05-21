بلدية المحلة يسترجع ذاكرة الانتصارات بهدف فى شباك الداخلية

من جديد، عاد فريق بلدية المحلة إلى طريق الانتصارات، بفوز ثمين على ضيفه فريق الداخلية بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وسجل اللاعب حسام أشرف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من زمنالشوطالأول، ليبقى مهاجم بلدية المحلة فى صدارة هدافى الدورى هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

وبهذا الفوز كسر فريق البلدية حاجز الهزائم المتتالية، وحقق فوزه السادس فى الدورى ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الخامس عشر وتتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما بقى فريق الداخلية فى آخر الترتيب برصيد 12 نقطة فى المركز الثامن عشر، ليزداد موقفه صعوبة فى الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.