” النقل ” تصدر بيان بشأن حادث المعدية ” المنيا ٦” 

اصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم جاء فيه أنه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 واثناء تراكي المعدية الغير الية ( المنيا 6 ) والتي تعمل بالواير بين البرين ( وردان – أبوغالب ) بنطاق محافظتي المنوفية / الجيزة أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكب بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياة نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة .

كما اشار البيان الى أن المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها أخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات .

وأوضح البيان انه تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كافة المعديات المنتهية ترخيصها والتى لم تتوافر فيها اشتراطات الامن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع والغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات جدير بالذكر انه في اطار خطة وزارة النقل لالغاء المعديات الخطرة وغير الامنة على الرياحات ومن اهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكبارى سيارات وكبارى مشاه يتم حاليا انشاء عدد 3محاور مرورية عرضية على هذة الرياحات وهي ( محورالقطا –محور ابوغالب- محور تلا/طنوب) وكذلك جارى انشاء عدد 4 كباري سيارات على الرياحات ( استكمال كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين ) وكما يتم تنفيذ عدد6 كباري مشاه ( كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا ) وتم نهو عدد 5 كباري منها وفيما يتعلق بمنطقة ابوغالب (موقع الحادث) فيتم حاليا انشاء عدد 2 محور للسيارات احدهما في عند منطقة الحادث وهو محور ابوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50 % والاخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%. كما تجدر الاشاره الى انه يوجد كوبرى مشاه (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالاضافة الى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.