سيراميكا كليوباترا يخطف فوزًا ثمينًا من البنك الاهلى فى الدورى الممتاز

حسم فريق سيراميكا كليوباترا نتيجة لقائه اليوم “الثلاثاء” بفوزًا ثمينًا على نظيره فريق البنك الأهلى بهدف دون رد، فى إطار مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2023-2024.

أقيمت المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبلالأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري نايل.

سجل لاعب البنك الاهلى محمود الجزار هدف الفوز لسيراميكا كليوباترا بالخطأ فى مرماه “هدف ذاتى” في الدقيقة 48 من عمراللقاء.

وبعد الهدف، حاول فريق البنك الأهلى العودة إلى النتيجة، لكن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهى المباراة بفوز سيراميكا بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة، يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 34 نقطة، ويقفز 3 مراكز ويأتى فى المركز الخامس ويتخطى فريق النادى الاهلى، فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 22 نقطة فى المركز الـ14.