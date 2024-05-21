الجونة وطلائع الجيش.. لا غالب ولا مغلوب ونزيف للنقاط من الفريقين بالتعادل السلبى

تستمرارا لمسلسل نزيف النقاط من عدة جولات سابقة، اكتفى فريق الجونة بالتعادل السلبى مع نظيره فريق طلائع الجيش على ملعب خالد بشارة بالغردقة اليوم “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة واحدة ليتساويان فى عدد النقاط برصيد 30 نقطة فى المركزين العاشر والحادى عشر، وأن كان التفوق لفريق طلائع الجيش بفارق الأهداف، ولكنه واصل نزيف النقاط بخسارتين وثلاثة تعادلات فى آخر خمس هزائم.

فيما بقى فريق الجونة عاجزا عن تحقيق انتصار للجولة الرابعة على التوالى بعد خسارتين وتعادلين.