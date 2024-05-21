طلب برلماني للصحة بشأن نقص توافر الادوية في مراكز التأمين الصحي

تقدمت النائبة نشوى الشريف، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن الوضع الصعب الذي يواجهه المنتفعون من التأمين الصحي في مصر، خاصةً الذين تخطوا سن المعاش، حيث يعانون من نقص في توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي.

وقالت النائبة في طلبها: لاحظنا أن هناك نقصاً كبيراً في توفير الأدوية الضرورية للمرضى المنتفعين من التأمين الصحي، مما يؤثر سلباً على صحتهم وحقهم في حياة كريمة.

لذا، نطالب بضرورة توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضى بشكل فعال ومنتظم ، خاصةً ان منظومة الرعاية الصحية في مصر تجد اهتماماً كبيراً، وبالغ الأهمية لدى بلدنا.