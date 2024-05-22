” البيطريين” تعقد ورش عمل لحل أزمة استخراج تراخيص العيادات ومراكز بيع الأدوية

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، ورش عمل مع ممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي لمديريات الطب البيطري ومديري إدارات الخدمات البيطرية، وعدد من ممثلي أصحاب العيادات البيطرية، بعد ورود العديد من الشكاوى من السادة الزملاء الأطباء البيطريين للنقابة العامة حول المعوقات في استخراج موافقة المحليات للحصول علي الترخيص للعيادات البيطرية ومراكز بيع الأدوية البيطرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المهني للنقابة العامة في الحفاظ علي حقوق أعضائها.

وبحث المجتمعون المعوقات الخاصة بعملية الترخيص وخاصة بند الحصول علي موافقة المحليات، كما تم استعراض الآليات الخاصه بالتفتيش علي العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.

وأوصى الحضور، بضرورة توجيه خطاب من النقابة العامة للسيد معالي وزير التنمية المحلية بتسهيل الإجراءات وتوحيد الصياغة الخاصة بموافقة التنمية المحلية، إضافة إلى توجيه خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية باستخراج خطاب بموافقتهم علي النشاط.

واتفق الحضور على نشر الاشتراطات والإجراءات الخاصة بعمليات الترخيص علي الموقع الرسمي للنقابة العامة تباعا.