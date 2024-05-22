رئيس القومية للبريد: لدينا 30 مليون عميل وحساب التوفير حصيلته 300 مليار جنيه

أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القوميه للبريد، بأن هناك خطط استثماريه كبيرة للبريد بجانب دورة الأساسي لخدمة المصريين، مشيداً بالدعم كبير الذي تلقاه هيئة البريد من البرلمان بما يؤكد التلاحم ويرسخ دور البرلمان الرقابي والتشريعي.

وأضاف شريف فاروق خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد، بأن البريد المصري يمتلك قاعدة عملاء كبيرة جدا تصل إلى 30 مليون عميل، وحساب التوفير وصلت قيمته 300 مليار جنيه، مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

وأعلن رئيس البريد المصري عن تقديم خدمات فيزا بدون كارت قريباً جداً، والهيئة أصدرت 16 مليون كارت فيزا ليس في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط ونحن شركاء أساسيين لشركة فيزا، والهيئة أضافت أكثر من 500 مكتب بريد في القرى والنجوع، وهو ليس وسيلة اتصال وتواصل فقط بل خدمة.

وأضاف رئيس هيئة البريد: كان لنا دور في المشروع القومي لحياة كريمة، وهو يعتبر الأكبر والأهم في السنة الأخيرة، وتم إدخال 860 مكتب بريد بقرى حياة كريمة.

وأشار إلى أن البريد المصري أصبح وجهة الجميع، سواء المواطن أو الجهات الحكومية وجميع مقدمي الخدمة مونوه بأن قطاع البريد استطاع أن يقف مساند للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حساب التوفير رغم تأثره بارتفاع الأسعار إلى أن عدد العملاء وصل إلى 30 مليون عميل بقيمة 300 مليار جنيه.

واستكمل: شاركنا في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الاتصالات، وقطاع التمويل متناهي الصفر والاستهلاكي أو نقل الاموال وغيرها من الاستثمارات المتنوعة التي تليق بالبريد المصري، وقال إنه رغم أن البريد المصري هيئة اقتصادية إلا أنه لم ينسى الجانب الخدمي.