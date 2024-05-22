معنًا لتضرر الأهالي.. برلماني يناشد الصحة ومحافظ المنوفية إرجاء نقل الوحدة الصحية بالخطاطبة للمستشفى المركزي

ناشد النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية إرجاء قرار نقل الوحدة الصحية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد داخل المستشفى المركزى بالخطاطبة البلد، نظراً لتضرر أهالى قرية الخطاطبة البلد من هذا القرار حيث أنه يتعارض مع خطة تطوير المستشفى مستقبلاً وتحويلها لمستشفى مركزى.

وأوضح النائب أن أهالى قرية الخطاطبة جاءوا له يتضررون من نقل الوحدة الصحية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد داخل المستشفى المركزى بالخطاطبة البلد، مبررين ذلك الإجراء بأنه يؤدي إلي عدم تشغيل المستشفي المركزي بالخطاطبة البلد رغم صدور قرار بتحويلها لمستشفي مركزي منذ سنوات، ويؤدى إلى استمرار الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي علي وضعها الحالي والتي لا يكفي ويؤثر بالسلب على الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين، حيث أن أقرب مستشفى مركزى لقرية الخطاطبة يبعد مسافة أكثر من 35 كيلو متر والمنطقة تعانى من عدم وجود مواصلات ليلاً ويسكنها حوالى 50 ألف نسمة.

حيث أن إجراء النقل يقضي علي حلم تشغيل المستشفي المركزي بالخطاطبة البلد تشغيل كامل، والوحدة الصحية بقرية الخطاطبة البلد تقع داخل المبنى القديم والذى صدر له قرار بتحويله لمستشفى مركزى نظراً لأن الوحدة الصحية لا توفر الخدمة الطبية والعلاجية المتكاملة وكذلك عدم توفر التخصصات الطبية الحرجة والمصلات.

وتقع قرية الخطاطبة البلد على الطريق الاقليمى وبها آلاف الأفدنة الزراعية ويتردد عليها عدد كبير من العمالة من القرى المجاورة، الأمر الذى يتطلب توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين نظراً لكثرة الحوادث بهذه المنطقة.

وطالب النائب تلبية مطلب أهالى قرية الخطاطبة البلد بوقف قرار نقل الوحدة الصحية لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.