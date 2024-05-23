تعرف على تفاصيل البطاقة الوردية التى ستظهر لأول مرة فى كوبا أميركا

أكد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» أن البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة فى منافسات «كوبا أميركا 2024»، والتى ستنطلق فى الولايات المتحدة فى 20 يونيو وستنتهى فى 14 يوليو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه سيتم استخدام البطاقة الوردية للإخطار، بعد إبلاغ الحكم أو الحكم الرابع، بتغيير محتمل من قبل الفريق بسبب الاشتباه فى إصابة الرأس أو الارتجاج.

وتابعت الصحيفة: «عندما يتم استخدام تبديل الارتجاج، سيكون لدى الفريق المنافس تلقائيا إمكانية إجراء تبديل إضافى».

وأعلنت إدارة المسابقات والعمليات التابعة للاتحاد، أنه سيتم إضافة تبديل سادس «أو سابع» محتمل لإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين.

من جهتها، أوضحت تقارير إعلامية، أنه «لا يجوز إجراء هذا التبديل إلا مرة واحدة لكل فريق بالإضافة إلى التبديلات الخمسة التى يمكن إجراؤها خلال الـ90 دقيقة «أو ستة فى حالة وجود وقت إضافى».

وأضافت التقارير: «لا يجوز للاعب الذى تم استبداله العودة إلى ميدان اللعب مرة أخرى وسيذهب إلى غرفة تبديل الملابس، وإذا لزم الأمر، إلى مركز طبى».