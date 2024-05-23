المؤتمر: رفح يشكل البوابة الأساسية وشريان الحياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أعرب القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين عن القاهرة الكبرى، عن تأييده لموقف حماس بالتأكيد على أن معبر رفح مصري فلسطيني والاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن غلق المعبر وعرقلة دخول المساعدات.

وقال جبر: إن معبر رفح يشكل البوابة الأساسية للحياة اليومية والتواصل بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وهو شريان حيوي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وأوضح أن إغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة بحق الإنسانية، ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإغلاق وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية إلى أهلنا المحاصرين في غزة.

وأشار إلى الجهود المصرية المستمرة لفتح معبر رفح وتسهيل حركة الأفراد والبضائع تجسد روح الأخوة والتضامن بين الشعبين.

وأضاف بأن مصر كانت ولا تزال سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في محنته، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

ودعا القيادي بالمؤتمر المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.