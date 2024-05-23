غير أمنة ومطالب بإنشاء كوبري بديلًا.. تحرك برلماني بعد غرق معدية أبوغالب

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل، الموارد المائية والتنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية أبوغالب مما أدى إلى وفاة 10 فتيات في النيل.

وأشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إلى وجود ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبوغالب بالجيزة، حيث فقدن عشر فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التي كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة.

وأوضحت رزق الله أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مضيفة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.

وطالبت عضو مجلس النواب من الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن. بالإضافة إلى إنشاء كباري في المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.