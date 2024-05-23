تعرف على موقف المُصابين فى الأهلى قبل إياب نهائى أفريقيا

فى جديد الاصابات فى النادى الأهلى، استعاد الجهاز الفنى للأحمر جهود ثنائى الفريق أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر، بعد أن تماثلا للشفاء من الإصابة الأخيرة التى حرمتهما من مواجهة الذهاب أمام الترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وسيكون بإمكان المدير الفنى للـ«المارد الأحمر» مارسيل كولر، الإستعانة بـ«عبد القادر وكوكا» فى قائمة المارد الأحمر لمواجهة الترجى الهامة يوم «السبت» المقبل بإستاد القاهرة الدولى، فيما يستمر لاعب الوسط عمرو السولية خارج الحسابات، لعدم تعافيه من إصابة الضامة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وبالنسبة للدولى التونسى علي معلول، فمن المقرر أن يسافر اللاعب إلى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، لقضاء إجازة هناك عدة أيام على أن يبدأ التأهيل بعدها للتعافى من جراحة وتر أكيليس، التي أجراها يوم «الأثنين» الماضى فى مصر بعد إصابته فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

ويستغل على معلول غيابه عن الملاعب، ويسافر إلى تونس لقضاء عدة أيام مع أسرته وأهله هناك، على أن يبدأ التأهيل بعد العودة للقاهرة، حيث سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر، وسيُحدد معلول المكان الذى سيخوض فيه فترة التأهيل سواء بالقاهرة أو خارجها حيث ترك له مسئولو النادى حرية أختيار مكان التأهيل.