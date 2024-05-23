الزمالك: تجديد عقد زيزو برغبة اللاعب.. ويطلب تأجيل مواجهة بروكسى فى كأس مصر

فى تصريحات إعلامية، قال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عمرو أدهم: «المجلس لديه الرغبة الكاملة فى تجديد عقد «زيزو»، ولكن يجب أن تكون الرغبة متبادلة، وأن يرحب اللاعب نفسه بالتجديد، حيث أن عقده سينتهى فى صيف 2025».

وأضاف عمرو أدهم: «قد تكون لدى «زيزو» رغبة فى الاحتراف وهذا حق مشروع له، فلا يمكن أن نقف ضد رغبته فى الحصول على فرصة احترافية بقيمة مالية عالية، بالإضافة إلى أن ملف تجديد زيزو تتحكم فيه عوامل عديدة ليست فى أيدينا، منها رغبة اللاعب، وهل لديه عرض خارجي أم لا؟».

وفى سياق آخر، طالب مسؤولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة بروكسى المقرر إقامتها يوم «الخميس» المقبل، فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024.

وأرسل مسؤولو الزمالك خطابا رسميًا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة بروكسى لموعد يحدد لاحقا، بسبب غياب لاعبيه الأجانب، إضافة إلى اللاعبين الدوليين فى منتخب مصر استعدادًا لخوض معسكر يونيو المقبل.

وكان الزمالك، قد تلقى خطابات من منتخب أوغندا باستدعاء ترافيس موتيابا، ومنتخب تونس الذى استدعى حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى للمشاركة فى معسكر يونيو، ومنتخب بنين الذى طلب استدعاء سامسون أكينولا، بالإضافة لاستدعاء ياسر حمد من قبل منتخب فلسطين.