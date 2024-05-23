الشناوى يتوسط لإنهاء أزمة عمر كمال مع حسام حسن

تدخل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محمد الشناوى، لإنهاء أزمة زميله عمر كمال عبدالواحد مع حسام حسام المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة»، والتى تسببت فى خروجه من حسابات المدير الفنى للمنتخب.

وتدخل محمد الشناوى لتقريب وجهات النظر بين حسام حسن وعمر كمال، لحل الخلاف الذى نشب بينهما منذ تدريب العميد لفريق المصرى البورسعيدى.

ويدرس فى الوقت الحالى حسام حسن، استدعاء عمر كمال عبدالواحد، لمعسكر منتخب «الفراعنة» المُقبل، قبل انطلاق تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، بلقائى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي ستقام فى شهر يونيو المُقبل بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يواجه منتخب غينيا بيساو بملعب الأخير، فى الجولة الرابعة من التصفيات.