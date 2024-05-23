الأهلى يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام.. كولر والشناوى فى المؤتمر الصحفى لمباراة الترجى

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرانه الأخير فى السادسة مساء غدٍ «الجمعة»، على استاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة ‏الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمُقرر لها تمام الثامنة مساءًا يوم «السبت» المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف فى لقاء الذهاب على ستاد «حمادى العقربى»، فى رادس مساء يوم «السبت» الماضى.‏

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف».‏

وفى نفس السياق، يعقد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والترجى التونسى فى إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غدٍ الجمعة باستاد القاهرة.، ويحضر المدير الفنى لـ«المارد الأحمر»، وكابتن الفريق محمد الشناوي، المؤتمر للحديث عن المباراة، وآخر استعدادات ‏الأهلى، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.‏