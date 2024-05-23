تحرك برلماني عاجل لحل أزمة زيادة المصروفات بالمدارس التجريبية والخاص والدولية وفرض الرقابة عليها

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير التعليم بشأن رفع مصاريف المدارس الخاصة على أولياء الأمور والمغالاة غير المبررة رغم تدني المستوى التعليمي.

وأوضح الطلب أن هناك حالة غضب تسيطر على أولياء الأمور أثناء فترة التقديم على المدارس الخاصة والتجريبية لأولى ابتدائي ورياض الأطفال وهي المرحلة الصعبة التي يختار فيها ولي الأمر المكان المناسب والجيد لتعليم ابنه أو ابنته وفي الوقت نفسه لا يستدان من أجل دفع أقساط هذا المكان.

وأشارت النائبة إلى أنه سيطرت الاستياء على أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية لأنه بعد آخر قرار رسمي من وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة 25% العام الماضي، إلا أن إدارات تلك المدارس ترفع القيمة كل فترة وتشترط دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة في كل تيرم.

واتفقت النائبة مع مطالب أولياء الأمور بمطالبة وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعادة النظر في تحديد نسب الزيادات وتقسيط المبلغ علي أقساط خلال التيرم الواحد، مناشدين المسؤولين المعنيين في وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأعضاء مجلس الأمناء لمعرفة مدي الاستجابة لمطالب أولياء الأمور من المغالاة في المصاريف وعدم الالتزام بالزيادة المحددة تتضاعف النسبة من 7% إلي 14% في بنود مجهولة وغير محددة مطالبين بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف علي أن تكون المصروفات الدراسيه تدفع من خلال حساب بنكي ليكون رادعا لأصحاب المدارس الدولية من عدم التربح علي حساب ولي الأمر دون وجه حق.

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل أزمة زيادة المصروفات على مستوى المدارس التجريبي والخاص والدولي أيضًا، وفرض السلطة والرقابة على المدارس التي تغالي في نسب المصروفات الدراسية دون سبب حقيقي، وأن تكون الوزارة لديها السلطة علي المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الاساسية ونسب الزيادة في البنود الأساسية دون مغالاة.