الترجى التونسى يطالب بـ 3500 تذكرة إضافية لمباراته أمام الأهلى

يتسابق الآلاف من مشجعى فريق نادى الترجى التونسى للسفر إلى مصر، من أجل حضور نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى، ونظرًا لهذا الأمر، فإن إدارة الفريق التونسى ستطالب بزيادة عدد التذاكر المخصصة له خلال المباراة.

ويلعب الأهلى مع الترجى مساء يوم «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، مع العلم بأن مباراة الذهاب، انتهت فى تونس بالتعادل السلبى دون أهداف.

وأشارت صحيفة «الشروق» التونسية، إلى أن النادى الأهلى خصص لجماهير فريق الترجى 3500 تذكرة فقط فى مباراة الإياب، مُوضحة أن إدارة الترجى ستطالب بـ 3500 تذكرة إضافية خلال الاجتماع الفنى الذى سيُعقد قبل المباراة، نظرًا لسفر الآلاف من الجماهير إلى مصر لحضور اللقاء.

ويتطلع فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز بأى نتيجة من أجل التتويج باللقب الثانى على التوالى والـ 12 فى تاريخه، وإن تحقق له ذلك فسيتوج رسميا باللقب، نظرا للتعادل السلبى الذى انتهت به مباراة الذهاب يوم السبت الماضى.