تعادل إيجابى بطعم الهزيمة بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى “دورىNile”

انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بدأ فريق الزمالك بالتسجيل، حيث افتتح التسجيل للابيض لاعبه المهاجم سيف الدين الجزيرى في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، قبل أن يأتى الرد سريعاً لـ”مودرن فيوتشر”، عن طريق محمد صادق في الدقيقة 41 من نفس الشوط.

وبهذه النتيجة يظل فريق الزمالك كما هو فى المركز الـ 13 لجدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.