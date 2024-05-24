الزمالك.. من التتويج الإفريقى إلى تعادل محلى “مخيّب للآمال”

تعادل الزمالك مع ضيفه مودرن فيوتشر 1-1 فى مباراة ضمن المرحلة 24 من الدورى المصرى أمس “الخميس”، ليفقد الفريق الأبيض نقطتين في ظهوره المحلى الأول بعد التتويج القارى الأسبوع الماضى.

وحقق الزمالك لقب كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفيدرالية” يوم “الأحد”، بفوزه على نهضة بركان المغربى بهدف وحيد في إياب النهائى، ليفوز بالبطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعد عام 2019.

وكان التعادل هو الأول بين الفريقين منذ صعود مودرن فيوتشر للدورى الأول قبل 3 مواسم، حيث انتهت مواجهات الفريقين الخمس السابقة كلها فى الدورى بفوز الزمالك.

سيطر الزمالك على غالبية فترات الشوط الأول، وتقدم فى الدقيقة 34 عبر مهاجميه التونسى سيف الدين الجزيرى الذى استغل عرضية عمر جابر من الناحية اليمنى، ليسكنها شباك حارس مودرن فيوتشر محمود حمدى.

لكن الضيوف سرعان ما أدركوا التعادل عبر محمد صادق في الدقيقة 40، بعدما تابع رأسية أحمد عاطف التي ارتدت من قدم جابر ليسجل منها هدف التعادل وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 25 نقطة من 16 مباراة في المركز 13، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.