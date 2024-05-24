ماذا يفعل الأهلى بعد التعادل سلبيا خارج الديار بنهائى دورى الأبطال؟

جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية، على موعد مع المواجهة المرتقبة بين الأهلى والترجى الرياضي التونسى، فى إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الحالى 2023-2024.

ويستضيف فريق النادى الاهلى نظيره فريق الترجى التونسى فى الثامنة من مساء غدٍ “السبت”، على ملعب ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا فى تونس “السبت” الماضى بدون أهداف.

ولعب الأهلى النهائى 16 مرة من قبل، إذ توج باللقب 11 مرة: أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 و2023.

فيما خسر الأهلى النهائى 5 مرات أعوام: 1983، 2007، 2017، 2018 و2022.

وخلال الـ16 نهائى التى خاضها الأهلى، تعادل ذهابًا خارج الديار كانت الأولى أمام الهلال السودانى فى سنة 1987، وتعادل فى الخرطوم 0-0، قبل أن يفوز فى القاهرة 2-0 ويحقق اللقب.

المرة الثانية أمام صن داونز فى جنوب إفريقيا وتعادل 1-1 في 2021 وحقق اللقب فى الإياب الفوز 3-0، والثالثة فى سنة 2005، وتعادل مع النجم الساحلي فى تونس 0-0، ثم فاز فى القاهرة 3-0 مرة أخرى.

وتكرر الأمر فى 2007، أمام النجم كذلك وتعادل الأهلي ذهابًا 0-0 ولكنه خسر فى الإياب 3-1، فى المباراة الشهيرة التى أدارها الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون.

وفى خامس مرة تعادل الأهلى أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ذهابًا 1-1، فى 2013، ثم حقق الفوز فى القاهرة 2-0 وتوج باللقب.