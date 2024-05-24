الإصلاح والتنمية يرحب بقرار وقف تنفيذ العمليات العسكرية في رفح

رحب المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقرار محكمة العدل الدولية، بوقف تنفيذ العمليات العسكرية في رفح، وتقديم تقريرا للمحكمة خلال شهر، موضحًا أن القرار جاء باغلبية الاصوات، حيث صوت ١٣ قاضي لصالح القرار، و٢ فقط ضد القرار.

وقال عبدالنبي: إن قرار رئيس محكمة العدل الدولية، يؤكد إن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، والأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024 والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القرار وأن كان جيد ولكنه غير كافى، حيث يجب أن يصدر قرار بوقف العدوان على غزة كلها وليس فقط على مدينة رفح الفلسطينية، حفاظا على حياة أهالي غزة ووقف الإبادة الإسرائيلية للسكان .

وشدد عبدالنبي على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ووقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وليس فقط على رفح، مطالبًا بضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارت المحكمة الدولية.