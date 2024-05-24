رد نارى من رابطة النقاد على تصريحات الشناوى الهجومية المثيرة

أصدرت رابطة النقاد الرياضيين المصرية، اليوم “الجمعة”، بيانا رسميا ضد حارس مرمى نادى الأهلى، انتقدت خلاله تصريحاته ضد الصحافة المصرية.

وهاجم محمد الشناوى، الصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم “الجمعة”، قبل مواجهة ألأهلى وضيفه الترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين التونسيين، حول وجود خلافات داخل غرفة ملابس الأهلى، أن الصحافة المصرية هى من تفتعل الأزمات داخل نادى الأهلى وأن الفريق لا يوجد فيه أى مشاكل.

وتحدث الصحفى التونسى عن وجود خلافات داخل غرفة ملابس الأهلى، وأن الشناوى مستاء بسبب جلوسه بديلا لمصطفى شوبير، وهو ما نفاه الحارس.

وجاء نص بيان رابطة النقاد الرياضيين كالتالي:

“يعلن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوى حارس النادى الأهلى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمناسبة نهائى دورى أبطال إفريقيا.

فوجئ المكتب التنفيذى بحارس النادى الاهلى ردا على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى اليوم متضمنا كلاما به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائما المشاكل.. وهو ما يراه المكتب التنفيذى تجاوزا غير مقبول يتطلب التعامل معه بحزم.

وقام المكتب التنفيذى بإبلاغ نادى الأهلى رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه من واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها.

ويطالب المكتب التنفيذى لرابطة النقاد إدارة النادى الأهلى بتصحيح الخطأ الفادح الذى وقع فيه لاعبه محمد الشناوى وتعديل تصريحه فورا والاعتذار عما بدر منه.. والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادى فى مباراته بنهائى دورى الأبطال الإفريقى.

كما يؤكد المكتب التنفيذى بأنه لن يتردد فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى بالتنسيق مع السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة”.