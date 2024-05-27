الزمالك يفوز على زعيم الثغر ويسترجع ذاكرة الانتصارات بثنائية فى “دورىNile”

استعاد فريق نادى الزمالك توازنه مرة أخرى، واستعاد ذاكرة الفوز، بعدما فاز على زعيم الثغر، بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى الممتاز.

بدأ لاعب الأبيض ناصر ماهر بالتسجيل فى الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

فيما أدرك بواتينج التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد متابعة لكرة ساقطة من حارس مرمى الزمالك فى منطقة الـ6 ياردات، ليضعها بسهولة داخل المرمى، لكن الحكم ألغاه بدعوى التسلل ليبقى الزمالك متقدما بهدف.

وأحرز هدف التعزيز سيف الدين الجزيرى، فى الدقيقة 57 من عرضية من إبراهيما نداى وضعها الجزيرى بسهولة فى المرمى الخالى.

ثم عاد لاعب الزمالك زياد كمال ليضاعف النتيجة لصالح فريقه مسجلا الهدف الثالث فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بدعوى التسلل أيضا، لتنتهى المباراة بفوز الزمالك بثنائية دون رد.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 28 فى المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة فى المركز الخامس من “دورىNile”.