وزير التموين: ٣ ملايين و٦٣ ألف طن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح اليوم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد أن “القمح” يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا.. جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع

وتابع وزير التموين: بالنسبة لـ “الزيت التمويني”، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه ٦.٢ شهر حتى ٢٨ نوفمبر. أما “الدواجن المُجمدة”، فتكفي مدة ١١.٨ شهر حتى ١٨ مايو 2025.

وبالنسبة لتوريدات القمح المحلي، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح يوم ٢٨ مايو يبلغ ما يقرُب من ٣ ملايين و٦٣ ألف طن.