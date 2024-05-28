بعد الاحتفال «الجنونى» لكريستيانو رونالدو: «الأرقام القياسية هى التى تلاحقنى»

احتفل نجم فريق النصر السعودى، البرتغالى كريستيانو رونالدو، بطريقة «جنونية» فرحا بالرقم القياسى الذى حققه خلال مباراة الاتحاد ضمن منافسات مسابقة الدورى السعودى.

وكانت مواجهة النصر ضد الاتحاد، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة والـ34، من مسابقة الدوري السعودى، قد انتهت بفوز العالمى برباعية مقابل هدفين.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة خاصة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «X» موضحا رقمه القياسى، وعلق : «لا أتبع الأرقام القياسية، بل هى التى تلاحقنى».

وسجل رونالدو رقما قياسيا كأفضل هداف فى موسم واحد برصيد 35 هدفا، مُتفوقًا بهدف على مهاجم اتحاد جدة، المغربى عبد الرزاق حمد الله، الذى احتفظ بالرقم السابق منذ موسم 2018-2019 حين كان لاعبا فى فريق نادى النصر أيضا برصيد 34 هدفا.

فيما نجح البرتغالى كرستيانو رونالدو، فى تحقيق لقب هداف الدورى السعودى للموسم الحالى بعدما نجح في تسجيل 35 هدفا، فى صدارة الهدافين بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.